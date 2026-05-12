Real Madrid'de 2014-2024 yılları arasında forma giyen Alman eski futbolcu Toni Kroos, LaLiga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran İspanyol devinin genç yıldızı Arda Güler hakkında konuştu.

Real Madrid'de 10 yıl top koşturan Toni Kroos, milli futbolcu Arda Güler'le ilgili değerlendirmelerde bulundu ve 21 yaşındaki milli yıldızın kaleye yakın oynaması gerektiğini dile getirdi.

Toni Kroos

"EN İYİ POZİSYONU 10 NUMARA"

Arda Güler için "Geleceğin oyuncusu" diyen 36 yaşındaki Alman eski futbolcu, "Bu yıl çok fazla oynadı ve gelecekte de çok önemli olacak. Onun en iyi pozisyonu kaleye yakın 10 numara. Son pasları harika, bu yüzden forvet ve kanat oyuncularına yakın olması gerekiyor. Derinden oyun kurabilse de merkezde potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor" ifadelerini kullandı.

Arda Güler

50 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Güncel piyasa değeri 90 milyon euro olarak gösterilen Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 50 maçta görev yaptı. 21 yaşındaki yıldız, sahada kaldığı 3239 dakikada 6 gol attı ve 14 asist yaptı.

