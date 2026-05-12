Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trendyol Süper Lig'in 34 ve son haftasında 17 Mayıs Pazar akşamı Eyüpspor müsabakasını kaçıracak.

TRT Spor'un haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun hafif sakatlığı bulunuyor. Talisca, sakatlığı nedeniyle Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçında forma giyemeyecek.

Anderson Talisca'nın, Fenerbahçe ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

45 MAÇTA 27 GOL

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yaptı. 2796 dakika süre alan Talisca, 27 gol attı ve takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.

