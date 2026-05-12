Fenerbahçe'de sakatlık: Anderson Talisca'dan kötü haber
Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca, Süper Lig'in son haftasındaki Eyüpspor karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Trendyol Süper Lig'in 34 ve son haftasında 17 Mayıs Pazar akşamı Eyüpspor müsabakasını kaçıracak.
TRT Spor'un haberine göre; 32 yaşındaki futbolcunun hafif sakatlığı bulunuyor. Talisca, sakatlığı nedeniyle Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçında forma giyemeyecek.
45 MAÇTA 27 GOL
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de bu sezon 45 maçta görev yaptı. 2796 dakika süre alan Talisca, 27 gol attı ve takım arkadaşlarına 5 asist yaptı.
