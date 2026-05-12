Komşu kavgasında kan döküldü! 4 kurşunla öldürüp intihar etti
Yalova’nın Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde İ.D (65), tartıştığı komşusu Ö.Ö'yi (60) tabancayla 4 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar etti.
Çınarcık ilçesi Kocadere köyünde kahvehanede oturdukları sıra İ.D ve Ö.Ö arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar kahvehaneden ayrıldı.
4 KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ
İ.D, daha sonra Ö.Ö'yü evinin önünde beklemeye başladı. İ.D, evine gelen komşusunu 4 el ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Ö.Ö, olay yerinde hayatını kaybetti.
İNTİHAR ETTİ
Jandarma cinayet zanlısını evinde gözaltına alacağı sırada İ.D, tabancayla kafasına ateş ederek intihar etti.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
