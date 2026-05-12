Antalya’da ‘vektör’ önlemi! Denizden karaya her köşe ilaçlandı
Antalya’da kent genelinde vektörle mücadele çalışmaları hız kazandı. Sivrisinek, karasinek ve benzeri zararlılara karşı ilaçlama yapıldı, üreme alanları tek tek kontrol edildi.
Antalya’da doğu, batı ve merkez bölgelerde toplam 1600 personelle sahada görev yapan ekipler, halk sağlığını tehdit edebilecek sivrisinek, karasinek ve benzeri zararlılara ilaçlama başlattı.
ÜREME YERLERİ İNCELENDİ
Ekipler; menfezler, çöp konteynerleri, yağmur suyu mazgalları, tarla tahliye kanalları, havuz drenaj sistemleri, dere yatakları, rögar çevreleri, sulama kanalları, birikinti sular, fosseptik alanları, bodrum giderleri, inşaat alanlarında oluşan su birikintileri, park ve yeşil alanlardaki riskli noktaları inceledi.
Sahil kesimlerinde teknelerle denizden karaya ilaçlama yapılırken, larva ve uçkun mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, vektör üreme kaynaklarının kontrol altına alınması hedefleniyor.