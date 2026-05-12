Giresun'un Dereli ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon lira kamu zararı ortaya çıktı. Genel Müdür Mustafa Uzun'un yurt dışına kaçtığı iddia edilirken; gerçekte bulunmayan projeler üzerinden işlem yapıldığı ve bazı kayıtların sisteme eksik işlendiği yönündeki söylemler araştırılıyor.

Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Mustafa U.'nun hesap hareketleri üzerine yürütülen incelemelerde usulsüz işlemler tespit edildi.

GERÇEKTE OLMAYAN PROJELERE PARA AKTARILMIŞ

Konuya ilişkin incelemelerin, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve bakanlık müfettişlerinin çalışmaları doğrultusunda sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında, bazı bakanlık ödeneklerinin usulsüz şekilde farklı hesaplara aktarıldığı, gerçekte bulunmayan projeler üzerinden işlem yapıldığı ve bazı kayıtların sisteme eksik işlendiği yönündeki iddiaların araştırıldığı öğrenildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde 600 milyonluk vurgun! Müdür firarda

600 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI VAR

İlk incelemelerde kamu zararının 600 milyon liraya ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Hakkında inceleme yürütülen şüpheli Mustafa U.'nun bir süre önce izne ayrıldığı ve kendisine ulaşılamadığı ileri sürülürken, yurt dışına çıkmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.

Öte yandan, şüphelinin mal varlığı, ticari faaliyetleri ve para transferlerine ilişkin incelemelerin de sürdüğü belirtildi. Bazı taşınır ve taşınmaz varlıklar ile ticari ilişkilerin mercek altına alındığı öğrenildi.

İddialar arasında spor kulüplerine maddi destek sağlandığı yönündeki bilgiler de yer alırken, söz konusu desteklerin niteliği ve kaynağının da soruşturma kapsamında incelendiği ifade edildi.



