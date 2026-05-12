Ahmet Türk'ün 'Kürdistan' sözlerine Destici'den çok sert cevap: Defolup gidersin
Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e çıkmasını yorumlayan Ahmet Türk'ün, "Kürdistan'ın bir takımı" ifadeleri tepki çekti. BBP lideri Mustafa Destici "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin…" dedi.
- Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.
- Diyarbakır'da düzenlenen kutlamalara birçok isim katıldı.
- Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, kutlamalarda belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte halay çekti.
- Ahmet Türk, kutlamalarda yaptığı konuşmada, “Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” dedi.
- Bu ifade üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki göstererek, “Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin…” dedi.
Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da kupasına kavuşarak coşkulu bir şekilde şampiyonluğu kutladı.
KUTLAMALARDA HALAY ÇEKTİ
Kutlamalara birçok isim katılırken görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de Diyarbakır'da belediye başkanları ve milletvekilleriyle birlikte halay çekti. O anlar sosyal medyada gündem olurken kutlamalar sırasında kendisine uzatılan mikrofonlara konuşan Türk, "Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig’e çıktı” dedi.
"BEĞENMİYORSAN GİDERSİN"
Bu ifade büyük tepki çekerken en sert yorum BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Destici sosyal medya hesabından "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin…" ifadeleriyle tepki gösterdi.