Survivor Yunanistan yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan ciddi bir kazada ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Floros’a turistik bir tekne çarptı. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, yarışmacının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ancak stabil olduğu belirtildi.

Survivor Yunanistan’da korkutan bir kaza yaşandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, çekimlerin dışında ve yarışma prosedürleri haricinde gerçekleşti.

Olayın ardından sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edilirken, Floros’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan yarışmacının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Tekne çarpan Survivor yarışmacısı ölümden döndü! Yapım şirketinden açıklama var

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Yapım şirketi tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın Agios Dominikos bölgesinde meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

Tekne çarpan Survivor yarışmacısı ölümden döndü! Yapım şirketinden açıklama var

HAYATİ TEKLİHESİ BULUNMUYOR

Yetkililer, yarışmacının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirirken, olayla ilgili doğrulanmamış bilgilerin paylaşılmaması konusunda çağrıda bulundu. Yapım şirketi, soruşturmanın tamamlanmasının ardından yeni bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası