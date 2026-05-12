Rusya’nın efsanevi arazi aracı Lada Niva’nın yeni nesil modelinin tasarım patenti alındı. Ortaya çıkan patent görselleri, markanın ikonik Niva tasarımını modern SUV çizgileriyle yeniden yorumladığını gösteriyor.

Rusya'nın ikonik otomobili Lada Niva, yeni patent görselleriyle tamamen yeni bir versiyonla yakında piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Modern Niva, oldukça iri ve neredeyse Dacia amblemi taşıyacak kadar yakın bir görünüme sahip. Tabi ki bu benzerlik tesadüf değil.

Paylaşılan görsellerde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, klasik Niva’ya gönderme yapan yuvarlak far tasarımı ve köşeli gövde yapısı oldu. Bununla birlikte araç, günümüz SUV modellerine yakın daha kaslı çamurluklar, yüksek omuz çizgisi ve modern LED aydınlatmalarla oldukça çağdaş bir görünüm kazanmış durumda.

Tasarım görselleri sızdı: Rus efsanesi Lada Niva geri dönüyor

İddialara göre proje ilk olarak Renault ile ortaklık döneminde geliştirilmeye başlanmıştı. Ancak Renault'nun Rusya’dan çekilmesinin ardından proje tamamen yerel mühendislik altyapısıyla devam ettirildi.

RENAULT-DACİA’NIN CMF-B PLATFORMUNU KULLANACAK

Aracın Renault-Dacia’nın CMF-B platformunu kullanması hedeflenirken, şimdi Vesta mimarisiyle gelmesi bekleniyor. Motor tarafında da AvtoVAZ’ın kullandığı 16. Ve 1.8 litrelik benzinli versiyonların yer alması bekleniyor.

Lada’nın SUV ailesinde, 1977’den beri neredeyse değişmeden üretimde kalan klasik Niva Legend ve 1998’den beri piyasada olan 2003, 2021 ve 2025’te makyajlanan Niva Travel bulunuyor. Bunlara ek olarak, bu yıl içerisinde yeni Lada Azimut modeli de tanıtılacak.

