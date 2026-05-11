Lamborghini, markanın en güçlü üstü açık modeli olan 1065 beygirlik hibrit V12 motorlu "Fenomeno Roadster"ı tanıttı. Revuelto tabanlı hiper otomobil, 0’dan 100 km/sa hıza sadece 2,4 saniyede ulaşarak performans sınırlarını zorluyor. Yalnızca 15 adet üretilecek ve henüz tanıtılmadan satılan 5 milyon euroluk bu özel koleksiyon serisi, gelişmiş tork yönlendirme sistemi ve agresif tasarımıyla öne çıkıyor.

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, şimdiye kadar ürettiği en güçlü açık tavanlı modeli olan Fenomeno Roadster’ı resmi olarak tanıttı.

Yeni Fenomeno Roadster, markanın “çok sınırlı” serisinin bir parçası olarak tanıtıldı. Sadece 15 adet üretilecek hiper otomobil, hibrit destekli V12 motoru, agresif aerodinamik yapısıyla özel seri geleneğini yeni bir seviyeye taşıyor.

Lamborghini'den koleksiyonluk hiper otomobil: 15 adet üretilecek Fenomeno Roadster tanıtıldı

V12 VE ÜÇ ELEKTRİKLİ MOTOR

Yeni Fenomeno Roadster’ın kalbinde 6.5 litrelik atmosferik V12 motor bulunuyor. Bu üniteye üç elektrik motoru eşlik ediyor ve sistem toplamda tam 1065 beygir güç üretiyor. Böylece model, Lamborghini tarihinin en güçlü üstü açık otomobili unvanını almış durumda.

2.4 SANİYEDE 0'DAN 100'E

Performans verileri ise tam anlamıyla hiper otomobil seviyesinde. Araç 0’dan 100 km/sa hıza yalnızca 2.4 saniyede ulaşıyor. 0-200 km/sa süresi ise yaklaşık 6.8 saniye seviyesinde açıklanırken maksimum hızın ise 340 km/sa’nin üzerine çıktığı belirtiliyor.

Hibrit sistemin enerji kaynağı olarak kullanılan 7 kWh kapasiteli batarya paketi, koltukların arasında konumlandırılmış. Araç 8 kilometrelik tamamen elektrikli sürüş de sunabiliyor. Elektrik motorlarından ikisi ön aksta görev yaparken üçüncü motor şanzımana entegre edilmiş. Bu yapı sayesinde gelişmiş tork yönlendirme sistemiyle çok daha agresif yol tutuş karakteri elde ediliyor.

Fenomeno Roadster, teknik altyapı açısından Lamborghini Revuelto temellerini kullanıyor ancak otomobil neredeyse baştan sona yeniden tasarlanmış durumda. Elle ayarlanabilen amortisörler sürücünün yerden yüksekliği değiştirmesine imkan tanıyor.

İÇERDE VE DIŞARIDA KESKİN HATLAR

İç mekanda ise yoğun karbon fiber kullanımı dikkat çekiyor. Dijital gösterge paneli, yolcu ekranı ve merkez multimedya sistemi için özel arayüzler geliştirilmiş. Kabin boyunca kullanılan geometrik tasarım dili, dış tasarımla bütünlük oluşturuyor.

Tasarım tarafında otomobil tam anlamıyla bir “Lamborghini manifestosu” olarak tanımlanıyor. Keskin hatlar, Y formundaki ışık imzaları, dev hava girişleri ve savaş uçağını andıran detaylar aracın karakterini oluşturuyor. Lamborghini tasarım direktörü Mitja Borkert’e göre Fenomeno’nun amacı "uzaktan bakıldığında bile tek bakışta tanınabilen ikonik bir siluet oluşturmak."

SADECE 15 ADET ÜRETİLECEK

Üretim tarafında ise Fenomeno Roadster tam anlamıyla koleksiyonluk bir model olacak. Lamborghini yalnızca 15 adet üretim yapılacağını açıkladı ve tüm otomobiller daha tanıtımdan önce satılmış durumda. Aracın başlangıç fiyatının 5 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

