Anadolu Ajansı
Hayvan pazarında kan döküldü! 1 ölü, çok sayıda yaralı var
Van'ın İpekyolu ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Van'da mera alanı anlaşmazlığı yaşayan iki mahalleden gruplar hayvan pazarında karşılaşarak taş, sopa ve silahla saldırdı.
- Tartışma, taş, sopa ve silahlı saldırıya dönüştü.
- Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
- Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
- Hayvan pazarının o gün kapalı olacağı duyuruldu.
Van'da iddiaya göre, daha önce mera alanı nedeniyle tartışan Tuşba ilçesine bağlı Alabayır ve Kolsatan mahallelerindeki iki grup, sabah hayvan pazarında karşılaştı.
TAŞ VE SOPALARLA SALDIRDILAR
Burada tartışmaya başlayan gruptakiler, daha sonra birbirlerine taş, sopa ve silahla saldırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 13 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri hayvan pazarı ve hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Görevliler, hayvan pazarının bugün kapalı olacağı yönünde anons yaptı.
