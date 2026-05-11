Film sahnelerini aratmayan kaza! Havaya uçan motosiklet trafik ışıklarında asılı kaldı
Kaydet
Kanada'nın Britanya Kolombiyası eyaletinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen ve görenleri şaşkına çeviren trafik kazası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kavşaktan dönüş yapan bir otomobile hızla çarpan motosiklet, çarpmanın şiddetiyle metrelerce havaya uçarak trafik ışıklarına takılı kalırken, metrelerce öteye savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yetkililer, otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu feci kazada hastaneye kaldırılan motosikletlinin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR