Nevşehir’de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, 5 katlı bir apartmandaki 2 daire hasar aldı. 10 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgedeki anaokulunda da eğitime ara verildi.

Nevşehir’de Esentepe Mahallesi Şafak Sokak üzerinde devam eden inşaatın istinat duvarı, etkili olan sağanak yağış sonrasında çöktü.

İstinat duvar çöktü, sesi duyan deprem sandı! 10 daire tahliye edildi

İKİ DAİRE YIKILDI

İstinat duvarı büyük bir gürültüyle çökerken, çevredekiler o anlarda deprem oluyor paniğine kapıldı. Çöken duvar, önündeki 5 katlı apartmanın iki dairesinin duvarlarını yıkarak evlerin içine kadar girdi.

10 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Duvarın çökmesinin ardından 10 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Öte yandan bölgedeki anaokulunda eğitime ara verildi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından risk taşıdığı belirlenen 5 katlı apartman tahliye edilerek mühürlendi. Bilirkişi tarafından hazırlanacak geoteknik rapora göre işlemlerin sürdürüleceği bildirildi.

