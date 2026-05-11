Hollanda merkezli kruvaziyer gemisi MV Hondius’ta görülen hantavirüs vakaları dünya genelinde endişe oluştururken, yıllar önce sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar yeniden gündeme taşındı. X platformunda dolaşıma sokulan eski gönderiler, komplo teorilerini körüklerken, uzmanlar bu içeriklerin bağlamından koparıldığını ve bilimsel verilerle örtüşmediğini belirtiyor.

MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs vakaları sonrası, sosyal medya platformu X’te eski tarihli paylaşımlar yeniden dolaşıma girdi. Özellikle 2022 ve daha eski yıllara ait bazı gönderilerin yeniden paylaşılması, kullanıcılar arasında çeşitli iddiaların yayılmasına neden oldu.

"2026: HANTAVİRÜS"

Sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlardan biri, “soothsayer” kullanıcı adlı hesabın 11 Haziran 2022 tarihinde yaptığı gönderi oldu. Kullanıcının kısa paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“2023: Corona bitti, 2026: Hantavirus”

14 yıl önce yapılan 'hantavirüs' paylaşımı sosyal medyayı salladı! Kullanıcılar ikiye bölündü: Tesadüf mü, planlı mı?

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Bu paylaşımın tekrar gündeme gelmesiyle bazı kullanıcılar “tesadüf olamayacağı” yönünde yorumlar yaparken, bazıları ise bunu küresel salgın senaryolarıyla ilişkilendirerek farklı iddialar ortaya attı. Platformda kısa sürede geniş yankı bulan gönderi, farklı hesaplarda yeniden paylaşıldı.

Gündeme taşınan bir diğer içerik ise 2012 yılına ait olduğu belirtilen bir paylaşım oldu. Kanadalı bir araştırmacının katıldığı sağlık etkinliği sırasında aktardığı öne sürülen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün #H5N1 NAS atölyesini izlerken arkamdan duyduğum: ‘Gerçekten bir pandemi başlatmak istiyorsan, hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir’”

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ" İDDİALARI PATLAK VERDİ

Bu paylaşımın yeniden yayılmasıyla birlikte sosyal medyada “önceden planlanmış salgın” iddiaları da yeniden tartışma konusu haline geldi.

Uzmanlar ise bu içeriklerin güncel sağlık verileriyle doğrudan bir ilişki kurularak yorumlanmasının doğru olmadığını vurgularken, sosyal medya algoritmalarının eski gönderileri yeniden görünür hale getirmesinin yanlış algılara zemin hazırladığını ifade ediyor.

"ON YILDAN FAZLA SÜRE ÖNCEKİ BAŞKA BİR VİRÜSE..."

Sosyal medyada yapılan tartışmaların büyümesi üzerine sağlık alanında tanınan isimlerden Marion Koopmans da konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Koopmans, “Hanta virüsü salgını: Burada ve çevrimdışında mesaj fırtınası. Bu çılgınca. Bu devam eden bir salgın soruşturması. Salgınla ilgili bilgi için güncellemeleri görün." diyerek Kanadalı araştırmacının da aralarında olduğu birçok kullanıcıyı gönderisine etiketledi.

Bu paylaşıma Jason isimli araştırmacıdan gelen cevap ise şöyle oldu:

“İsteklerle boğuluyorum... On yıldan fazla bir süre önceki başka bir virüse duyulan ilgiyi hatırlatıyor bana!”

Söz konusu diyalog da sosyal medyada geniş çaplı dolaşıma girerken, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu.



Uzmanlar, sosyal medyada eski paylaşımların güncel olaylarla ilişkilendirilmesinin yanlış yorumlara ve bilgi kirliliğine yol açabileceğini belirtiyor. Hantavirüs vakalarının MV Hondius özelinde yakından takip edildiği, ancak mevcut verilerin küresel çapta bir alarm durumuna işaret etmediği ifade ediliyor.

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış içeriklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sağlıkla ilgili bilginin yalnızca resmî ve bilimsel kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

