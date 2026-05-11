Adana'da 30 bin dönümde erkenci kayısı hasadı başladı. Kayısının kilosu bahçede 60-80 TL arasında değişirken üreticiler yurt içi ve yurt dışına da ürün gönderdiklerini belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde bin bir emekle üretilen erkenci kayısıların hasadı başladı. Tarım işçileri bahçelere girerek kayısıları tek tek topladı.

İlçedeki Gaziköy Mahallesi'nde 30 dönüm arazide yetiştirilen kayısılardan bu yıl yaklaşık 20 ton rekolte bekleniyor. Erkenci kayısının bahçede kilogramı 60-80 TL arasında alıcı buluyor.

Bahçede 80 lira! Erkenci hasat bereketiyle geldi, yurt dışına da gönderiliyor

BAHÇEDE KİLOSU 60-80 TL

Bahçede hasat yapan Faruk Usanmaz, aşırı yağışlar nedeniyle rekoltede düşüş yaşandığını ifade ederek, "Hasat beklediğimiz gibi değil. Bu yıl aşırı yağışlar ve dolu nedeniyle rekoltede düşüş var ama yine de mahsul bereketli. Bahçede fiyatlar 60-80 TL arasında değişiyor. Ürünler genellikle Irak bölgesine gönderiliyor" dedi.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİLİYOR

Hasatta çalışan Hanife Görgülü ise kayısıların yurt içi ve yurt dışına gönderildiğini anlatarak, "Hasat güzel ve renkli geçiyor. Ürünler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor" ifadelerini kullandı.

