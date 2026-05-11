Ünlü oyuncu Onur Buldu, katıldığı bir programda yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığını anlattı. Ev almak için arkadaşına para gönderdiğini söyleyen Buldu, "Ben arkadaşa para yolluyorum arkadaş yiyormuş meğerse... Rezalet bir süreçti" dedi.

Güldür Güldür'de 'Bilal' karakteriyle tanınan Onur Buldu, geçmişteki rol arkadaşı Alper Kul'un programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÖNDERDİĞİ PARALARI ARKADAŞI HARCAMIŞ

Kolay dolandırılan biri olduğunu söyleyen Buldu'nun başından geçenler şoke etti. Bir arkadaşının aracılığıyla taksitle ev sahibi olmak isteyen Buldu, "Onun tanıdığı bir müteahhit abinin yaptığı evlerden birinin taksitine girdim. Çalıştıkça ödeyeceğim. Ben arkadaşa para yolluyorum arkadaş yiyormuş meğerse..." dedi.

Ünlü oyuncu, arkadaşı tarafından dolandırıldı! Ev hayali suya düştü: Sen saf bir oğlansın!

"SEN SAF BİRİNE BENZİYORSUN"

Müteahhitin kendisini aramasıyla her şeyi öğrendiğini söyleyen ünlü oyuncu, şöyle devam etti: "E tapu zamanı geldi. Müteahhit abi beni aradı 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Anlamış herhalde herif. 'Abi ben ödedim hepsini' dedim ama o kendisine para gelmediğini söyledi. Al onu yanıma gel dedi. Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. ‘Birini kaybettik sandım’ dedi. Rezalet bir süreçti".

Ünlü oyuncu, arkadaşı tarafından dolandırıldı! Ev hayali suya düştü: Sen saf bir oğlansın!

Haberle İlgili Daha Fazlası