En borçlu iller belli oldu! Ankaralı, Hakkâriliden 10 kat daha fazla…
2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25,58 trilyon TL olurken, ülkede kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL’yi buldu. 3 büyükşehir kredi hacminde başı çekerken; Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane “en az kredi kullanılan” iller oldu. Kişi başına kredi hacminde ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Büyükşehirler en fazla kişi başı kredi hacmine sahip olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri “en az borçlu” iller oldu.
- Bu yılın ilk çeyreğinde toplam nakdi kredilerin büyüklüğü 25,58 trilyon TL olarak gerçekleşti.
- 2025 sonunda 86,1 milyon nüfus dikkate alındığında kişi başı kredi hacmi 297 bin TL oldu.
- Kredi hacminde en yüksek ilk üç il sırasıyla İstanbul (8,684 trilyon TL), Ankara (3,413 trilyon TL) ve İzmir (1,381 trilyon TL) olarak sıralandı.
- Kredi hacminde en düşük ilk üç il ise Bayburt (8,4 milyar TL), Tunceli (12,5 milyar TL) ve Gümüşhane (14,3 milyar TL) oldu.
- Kişi başına kredi hacminde en yüksek ilk üç il Ankara (577 bin TL), İstanbul (551 bin TL) ve Antalya (373 bin TL) olarak belirlendi.
- Kişi başına kredi hacminde en düşük ilk üç il ise Hakkâri (56,7 bin TL), Ağrı (57,3 bin TL) ve Şırnak (57,6 bin TL) olarak kaydedildi.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde toplam nakdi kredilerin büyüklüğü 25,58 trilyon TL olarak gerçekleşti. 2025 sonunda 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında kişi başı kredi hacmi 297 bin TL oldu. Verilere iller bazında bakıldığında Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı:
KREDİ HACMİ EN YÜKSEK İLK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Değer (TL)
|1
|İstanbul
|8,684 trilyon
|2
|Ankara
|3,413 trilyon
|3
|İzmir
|1,381 trilyon
|4
|Antalya
|1,037 trilyon
|5
|Bursa
|799 milyar
|6
|Gaziantep
|790 milyar
|7
|Kocaeli
|652 milyar
|8
|Adana
|588 milyar
|9
|Konya
|462 milyar
|10
|Mersin
|373 milyar
KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK İLK 10 İL
|Sıra
|İl
|Tutar
|1
|Bayburt
|8,4 milyar TL
|2
|Tunceli
|12,5 milyar TL
|3
|Gümüşhane
|14,3 milyar TL
|4
|Hakkâri
|15,8 milyar TL
|5
|Ardahan
|16,2 milyar TL
|6
|Bingöl
|16,7 milyar TL
|7
|Kilis
|18,2 milyar TL
|8
|Iğdır
|20,1 milyar TL
|9
|Artvin
|26,2 milyar TL
|10
|Bartın
|26,4 milyar TL
KİŞİ BAŞINA KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Fiyat (bin TL)
|1
|Ankara
|577
|2
|İstanbul
|551
|3
|Antalya
|373
|4
|Gaziantep
|356
|5
|Denizli
|324
|6
|Muğla
|317
|7
|İzmir
|307
|8
|Kocaeli
|302
|9
|Adana
|257
|10
|Yalova
|256
KİŞİ BAŞINA KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL
|Sıra
|Şehir
|Miktar (bin TL)
|1
|Hakkâri
|56,7
|2
|Ağrı
|57,3
|3
|Şırnak
|57,6
|4
|Bingöl
|59,3
|5
|Muş
|68,8
|6
|Bitlis
|77,1
|7
|Van
|78,8
|8
|Şanlıurfa
|81,4
|9
|Siirt
|88,2
|10
|Mardin
|90,8
RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?
-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.
-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.
-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.
-Hem toplam kredi hacminde hem de kişi başı kredi hacminde en düşük illerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da olduğu görüldü.