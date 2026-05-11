2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25,58 trilyon TL olurken, ülkede kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL’yi buldu. 3 büyükşehir kredi hacminde başı çekerken; Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane “en az kredi kullanılan” iller oldu. Kişi başına kredi hacminde ise daha farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Büyükşehirler en fazla kişi başı kredi hacmine sahip olurken; Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri “en az borçlu” iller oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın ilk çeyrek döneminde toplam nakdi kredilerin büyüklüğü 25,58 trilyon TL olarak gerçekleşti. 2025 sonunda 86,1 milyon kişilik ülke nüfusu dikkate alındığında kişi başı kredi hacmi 297 bin TL oldu. Verilere iller bazında bakıldığında Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı:

KREDİ HACMİ EN YÜKSEK İLK 10 İL

Sıra Şehir Değer (TL) 1 İstanbul 8,684 trilyon 2 Ankara 3,413 trilyon 3 İzmir 1,381 trilyon 4 Antalya 1,037 trilyon 5 Bursa 799 milyar 6 Gaziantep 790 milyar 7 Kocaeli 652 milyar 8 Adana 588 milyar 9 Konya 462 milyar 10 Mersin 373 milyar

KREDİ HACMİ EN DÜŞÜK İLK 10 İL

Sıra İl Tutar 1 Bayburt 8,4 milyar TL 2 Tunceli 12,5 milyar TL 3 Gümüşhane 14,3 milyar TL 4 Hakkâri 15,8 milyar TL 5 Ardahan 16,2 milyar TL 6 Bingöl 16,7 milyar TL 7 Kilis 18,2 milyar TL 8 Iğdır 20,1 milyar TL 9 Artvin 26,2 milyar TL 10 Bartın 26,4 milyar TL

KİŞİ BAŞINA KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Fiyat (bin TL) 1 Ankara 577 2 İstanbul 551 3 Antalya 373 4 Gaziantep 356 5 Denizli 324 6 Muğla 317 7 İzmir 307 8 Kocaeli 302 9 Adana 257 10 Yalova 256

KİŞİ BAŞINA KREDİ HACMİ EN YÜKSEK 10 İL

Sıra Şehir Miktar (bin TL) 1 Hakkâri 56,7 2 Ağrı 57,3 3 Şırnak 57,6 4 Bingöl 59,3 5 Muş 68,8 6 Bitlis 77,1 7 Van 78,8 8 Şanlıurfa 81,4 9 Siirt 88,2 10 Mardin 90,8

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.

-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.

-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.

-Hem toplam kredi hacminde hem de kişi başı kredi hacminde en düşük illerin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da olduğu görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası