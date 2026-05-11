Burdur'da gece saatlerinde polis uygulama noktasında ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kullandığı oto kurtarıcı ile kaçmaya çalışan sürücü, yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrollerde 0.41 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü E.Ç., polisten kaçmadığına dair ekipleri uzun süre ikna etmeye çalışsa da çabaları sonuç vermedi. Dil dökmesi işe yaramayan alkollü sürücüye tam 225 bin lira idari para cezası kesilirken, ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu ve aracı da 2 ay trafikten men edilerek kendisi polis merkezine götürüldü.

