ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kesinlikle kabul edilemez" diyerek reddettiği barış teklifine İran’dan cevap geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington’ı "deniz haydutluğu" ve "zorbalıkla" suçlayarak, "İran’ın haklarını talep etmesi bir taviz değil, meşru bir haktır" dedi.

Pakistan aracılığıyla sunulan barış teklifinin Trump tarafından reddedilmesi üzerine İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, haftalık basın toplantısında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"BİZ ZORBA DEĞİLİZ, ZORBALIĞA KARŞIYIZ"

Bekayi, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığını ve bölge ülkeleri üzerindeki baskısını hedef aldı:

"Biz mi Amerika’ya binlerce mil uzaklıkta askeri harekat başlattık? Biz mi bir günde 170 masum insanı öldürdük? Küba ve Venezuela’ya zorbalık yapan biz miyiz? Bir ülkeye saldırıp altyapısını yok etmek, liderlerini öldürmek mi sorumlu davranış?"

Trump 'beğenmedim' demişti İran'dan Beyaz Saray'a 4 maddelik cevap geldi

TRUMP İRAN'IN ŞARTLARINI NEDEN KABUL EDİLEMEZ BULDU? 4 MADDEYE DİKKAT!

Bekayi, Trump’ın kabul edilemez bulduğu şartların aslında uluslararası hukukun temel gereklilikleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İran gemilerine yönelik deniz haydutluğunun sona ermesini talep etmek aşırı mı? Yıllardır Amerikan baskısıyla yabancı bankalarda haksız yere el konulan İran varlıklarının serbest bırakılmasını talep etmek aşırı mı? Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için sunduğumuz teklif, bu aşırı mı? Lübnan dahil tüm bölgede güvenlik ve barışın kurulması, bu aşırı mı?

Taleplerimiz meşru. Savaşı durdurmak, ablukayı kaldırmak, deniz korsanlığını sona erdirmek ve Amerikan baskısı altında bankalarda haksız yere dondurulan İran varlıklarını serbest bırakmak.



Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş ve bölgede ve Lübnan'da güvenliğin sağlanması, İran'ın diğer talepleri arasındaydı. Bölgesel güvenlik için cömert ve meşru bir teklif. Ne yazık ki, Amerika tek taraflı bakış açısını sürdürmeye devam ediyor."

"DONDURULMUŞ VARLIKLAR BİR TAVİZ DEĞİL HAKTIR"

Ekonomik abluka ve dondurulmuş varlıklar konusuna da değinen Sözcü şöyle devam etti:

"İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması, ABD'nin İran halkına sunduğu bir taviz değil, bu bir talep ve bir haktır. Onların deniz ablukası olarak adlandırdıkları şeyin durdurulması yasadışı bir eylemin sona ermesidir. İran'ın denize petrol döktüğü iddiası ise tam anlamıyla bir yalandır. Biz ulusal çıkarlarımıza odaklanıyoruz ve bunları korumak için gerekli her türlü adımı atacağız."

ÇİN'E DİKKAT ÇEKTİ

ABD’nin tek taraflı ve aşırı tutumunda ısrarcı olduğuna vurgu yapan Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın Pekin ziyaretine ilişkin "Çinli dostlarımızın, yasadışı Amerikan eylemlerinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunma fırsatını değerlendireceklerini umuyoruz." temennisinde bulundu.

İRAN DEVLET TELEVİZYONU: ABD'NİN ÖNERDİĞİ PLAN İRAN'IN TESLİM OLMASI ANLAMINA GELİYOR

İran devlet televizyonu, ABD'nin önerdiği ve Tahran'ın dün cevapladığı taslak tasarıya ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bildiride, "Tahran, Trump'ın aşırı talepleri karşısında İran'ın teslim olması anlamına gelen ABD planını reddetmiştir." ifadelerine yer verildi.

İran'ın ABD'ye sunduğu öneride, Washington'un savaş tazminatı ödemesi ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınmasının istediği aktarıldı.

Ayrıca İran'ın, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması gerektiğini de ABD tarafına ilettiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği cevabın "kabul edilemez" olduğunu belirtmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası