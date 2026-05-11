Trabzonspor, Türkiye Kupası'na odaklandı: Hedef 18'inci final
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 13 Mayıs Çarşamba günü Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 18'inci defa finale yükselme başarısı gösterecek. Karadeniz ekibi, 5 sezonluk aranın ardından kupayı 10'uncu kez müzesine götürme mücadelesi veriyor.
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüremeyen Trabzonspor, art arda 3'üncü defa adını finale yazdırarak bu sezon kupaya uzanmak istiyor. Karadeniz ekibi, bugüne kadar 17 defa final oynadığı kupada 9 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
SON TÜRKİYE KUPASI'NI 2020'DE KAZANDI
En son 2019-2020 sezonunda finalde Alanyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlayarak 10'uncu defa kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibi, bugüne kadar 2'şer defa Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer defa da Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük kurarak Türkiye Kupası'nı kazandı.
İlk defa 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında finali kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.
FATİH TEKKE İLE İKİNCİ DEFA FİNAL YOLUNDA
Trabzonspor, Başkent temsilcisini elemesi halinde teknik direktör Fatih Tekke ile ikinci sezonunda da finale yükselecek. Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tekke, 11 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışacak.
DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA MÜCADELESİ
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni elemesi halinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde ikinci defa kupada final oynama başarısı gösterecek. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, bordo-mavili takımın finale yükselmesi durumunda 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığı görevi dönemindeki ilk kupa hedefine bir adım daha yaklaşmış olacak.
FİNALE KALIRSA KONYASPOR İLE İLK
Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni elemesi halinde Konyaspor ile ilk defa final oynayacak. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 3-1, Konya'daki karşılaşmayı da ev sahibi takım 2-1 kazanmıştı.