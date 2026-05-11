Beşiktaş’ta bir sezon daha hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. Şampiyonluk yarışından önceki dört sezonda olduğu gibi yine erken kopuldu.

MURAD TAMER - Beşiktaş için 2025-26 sezonu kâbus gibi geçti. Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan siyah beyazlı takım, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adamla yollarını ayırdı; kulüp daha sonra son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın’a takımı emanet etti, ancak lig ve kupada yine başarı gelmedi. Şampiyonluk yarışından önceki dört sezonda olduğu gibi yine erken kopuldu. Sezonun bitimine bir maç kala ligi dördüncü sırada tamamlaması kesinleşen ve şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Türkiye Kupası’na da yarı finalde Konyaspor’a elenerek veda etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Beşiktaş ile Trabzonspor arasında anlaşma: Muçi transferinde son dakika hamlesi

Sergen Yalçın

AVRUPA’DA DA YOK

Avrupa cephesinde ise tablo daha da vahimdi. Önce Avrupa Ligi’ne, ardından Konferans Ligi’ne eleme turlarında veda edildi. Süper Lig’de en son 2020-21 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, son beş yılda ligi iki kez altıncı, bir kez üçüncü ve iki kez dördüncü sırada bitirdi. Şampiyonlar Ligi’nde en son 2021-22’de boy gösteren ve grubu son sırada kapatan Kartal, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi serüvenlerinde de ya grup aşamalarından ya da eleme turlarından öteye gidemedi. Uluslararası arenada da başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2025-26 sezonu da kupasız kapattı.

Beşiktaş - Trabzonspor

FIRTINAYI BEKLİYOR

Ligi dördüncü bitirecek olan Beşiktaş’ın, Avrupa’daki geleceğini Trabzonspor’un kupada alacağı sonuç belirleyecek. Bordo mavililer kupayı kazanırsa Beşiktaş lig üçüncüsünün kontenjanından Avrupa Ligi’ne ikinci eleme turundan katılacak. Aksi taktirde siyah beyazlılar Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılacak.

SON BEŞ SEZON PUAN DURUMU

Galatasaray: 414

Fenerbahçe: 409

Trabzonspor: 325

Beşiktaş: 314

Haberle İlgili Daha Fazlası