Beşiktaş’ın Avrupa’daki geleceğini Trabzonspor belirleyecek
Beşiktaş’ta bir sezon daha hayal kırıklıklarıyla dolu geçti. Şampiyonluk yarışından önceki dört sezonda olduğu gibi yine erken kopuldu.
- Sezona Ole Gunnar Solskjaer ile başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına erken veda sonrası yollarını ayırmıştır.
- Kulüp daha sonra Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmiş ancak lig ve kupada başarı elde edilememiştir.
- Beşiktaş, ligi dördüncü sırada tamamlama olasılığı yüksek olup, Türkiye Kupası'na yarı finalde elenerek veda etmiştir.
- Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde de elenen takım, uluslararası arenada başarıya hasret kalmıştır.
- Son beş sezonda Beşiktaş'ın puan durumu sıralamasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gerisinde yer almıştır.
- Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceği, Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanıp kazanmamasına bağlı olarak şekillenecektir.
MURAD TAMER - Beşiktaş için 2025-26 sezonu kâbus gibi geçti. Ole Gunnar Solskjaer ile sezona başlayan siyah beyazlı takım, Avrupa kupalarına erken veda sonrasında Norveçli teknik adamla yollarını ayırdı; kulüp daha sonra son şampiyonluğun mimarı Sergen Yalçın’a takımı emanet etti, ancak lig ve kupada yine başarı gelmedi. Şampiyonluk yarışından önceki dört sezonda olduğu gibi yine erken kopuldu. Sezonun bitimine bir maç kala ligi dördüncü sırada tamamlaması kesinleşen ve şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş, Türkiye Kupası’na da yarı finalde Konyaspor’a elenerek veda etti.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında anlaşma: Muçi transferinde son dakika hamlesi
AVRUPA’DA DA YOK
Avrupa cephesinde ise tablo daha da vahimdi. Önce Avrupa Ligi’ne, ardından Konferans Ligi’ne eleme turlarında veda edildi. Süper Lig’de en son 2020-21 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, son beş yılda ligi iki kez altıncı, bir kez üçüncü ve iki kez dördüncü sırada bitirdi. Şampiyonlar Ligi’nde en son 2021-22’de boy gösteren ve grubu son sırada kapatan Kartal, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi serüvenlerinde de ya grup aşamalarından ya da eleme turlarından öteye gidemedi. Uluslararası arenada da başarıya hasret kalan Beşiktaş, 2025-26 sezonu da kupasız kapattı.
FIRTINAYI BEKLİYOR
Ligi dördüncü bitirecek olan Beşiktaş’ın, Avrupa’daki geleceğini Trabzonspor’un kupada alacağı sonuç belirleyecek. Bordo mavililer kupayı kazanırsa Beşiktaş lig üçüncüsünün kontenjanından Avrupa Ligi’ne ikinci eleme turundan katılacak. Aksi taktirde siyah beyazlılar Konferans Ligi ikinci eleme turuna katılacak.
SON BEŞ SEZON PUAN DURUMU
Galatasaray: 414
Fenerbahçe: 409
Trabzonspor: 325
Beşiktaş: 314