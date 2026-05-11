Süper Lig’de Kayserispor ve Karagümrük’ten sonra düşecek üçüncü takım son hafta belli olacak.

Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşme riski yaşayan takımlar arasında yer alıyor. Galatasaray’a yenilen Antalyaspor, durumunu iyice zora soktu. Akdeniz ekibi, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor’un galip geldiği durumda ise çoklu averaj senaryolarında alınacak diğer sonuçlar belirleyici olacak.

Düşme hattında puan durumu

ALTI FARKLI SENARYO

Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor olacak. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor’un eşit puanda kaldığı başka bir üçlü averaj senaryosunda da Eyüpspor düşecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda oluşacak bir başka üçlü averaj hesaplamasında ise Kasımpaşa veda edecek. İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.

