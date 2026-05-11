Süper Lig’e veda edecek son takım belli olacak
Süper Lig’de Kayserispor ve Karagümrük’ten sonra düşecek üçüncü takım son hafta belli olacak.
- Antalyaspor, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek.
- Antalyaspor'un galip gelmesi durumunda, diğer sonuçlar ve çoklu averaj senaryoları belirleyici olacak.
- Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak.
- Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasındaki üçlü averajda Eyüpspor düşecek.
- Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor'un eşit puanda kaldığı üçlü averajda da Eyüpspor düşecek.
- Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda Kasımpaşa düşecek.
- İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün durumda.
Antalyaspor, Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği son hafta öncesinde matematiksel olarak küme düşme riski yaşayan takımlar arasında yer alıyor. Galatasaray’a yenilen Antalyaspor, durumunu iyice zora soktu. Akdeniz ekibi, evinde Kocaelispor karşısında puan kaybederse küme düşecek. Antalyaspor’un galip geldiği durumda ise çoklu averaj senaryolarında alınacak diğer sonuçlar belirleyici olacak.
ALTI FARKLI SENARYO
Dörtlü averaj tablosunda küme düşen takım Kasımpaşa olacak. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor arasında oluşabilecek üçlü averaj ihtimalinde ise düşecek takım Eyüpspor olacak. Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor’un eşit puanda kaldığı başka bir üçlü averaj senaryosunda da Eyüpspor düşecek. Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa arasındaki puan eşitliği durumunda oluşacak bir başka üçlü averaj hesaplamasında ise Kasımpaşa veda edecek. İkili averajlarda Antalyaspor rakiplerine karşı üstün.