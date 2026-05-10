Muhittin Böcek'ten "etkin pişmanlık" başvurusu
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanıp belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık başvurusu yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, aynı gün adliyeye sevk edilerek tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmıştı.
ETKİN PİŞMANLIK BAŞVURUSU!
Böcek’in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi. Bu kapsamda öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
BABA-OĞUL SORGUDA
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
"Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar kapsamında etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptı.
Öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek’in ifade alma işlemleri devam ediyor.
Sadece Muhittin Böcek değil oğlu Gökhan Böcek’in de yeniden ifadesinin alındığı öğrenildi.
Savcılar baba oğulun ifadeleri üzerine çapraz sorgu yapıyor.
Süreçteki en kritik isim Muhittin Böcek’ti.
Muhittin Böcek adaylık süreciyle ilgili açıklamalar yapıyorsa soruşturma CHP Genel Merkezine uzanabilir"
OĞLU GÖKHAN BÖCEK DE ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ
Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.
Gökhan Böcek ifadesinde, Veli Ağbaba'nın talebiyle 1 milyon euroyu CHP genel merkezine götürüp teslim ettiğini ve bu paranın Özgür Özel'in bilgisi dahilinde adaylık ücreti olarak istendiğini iddia etti.
Gökhan Böcek, seçim döneminde parti yönetiminin taleplerinin devam ettiğini öne sürdü. Böcek, Özgür Özel'e verildiği öne sürülen 20 milyon dolar ile ve eşinin Ekrem İmamoğlu'na rüşvet verdiği iddiasını yalanladı.