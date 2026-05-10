Yaya üst geçidinde feci ölüm! Kurtarma çalışmaları da olay oldu, yaralılar var
Manisa’da yaya üst geçidindeki asansörde mahsur kalan 24 yaşındaki Seymen Gürcis, kabin ile dış koruma demirleri arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması yürütürken, bölgede meydana gelen motosiklet kazasında da 2 kişi yaralandı. Polis, olaylarla ilgili inceleme başlattı.
Feci olay Yunusemre ilçesine bağlı Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan Hüseyin Genç Yaya Üst Geçidi'nde meydana geldi. Asansörü kullanmak isteyen Seymen Gürcis (24), kabin ile dış koruma demirleri arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürcis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Gürcis'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
DETAYLARI KAHRETTİ
Öte yandan, hayatını kaybeden Gürcis'in, asansörün arızalanmasının ardından otomatik kapıyı açarak dış bölümden inmeye çalıştığı, bu sırada asansör kabininin hareket etmesi sonucu dış koruma demirleri arasında sıkıştığı iddia edildi.
YARDIM EKİBİNİN YANINDA MOTOSİKLETLER ÇARPIŞTI
Öte yandan Gürcis'i kurtarma çalışmaları esnasında caddeden geçen iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan 2 kişi, asfalt zemine düşerek yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.