Yapay zeka şirketleri milyarlarca dolarlık yatırımlarla devleşirken, iş dünyasının kapıları gençler için sessizce kapanıyor. ABD ve Avrupa’da giriş seviyesi iş ilanları %35 oranında çakılırken, ekonomistler uyarıyor: Kariyer merdiveninin alt basamakları artık yok.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve küresel iş gücü uzmanlarının son raporları, çalışma hayatında "sessiz ama derinden" gelen büyük bir tehlikeye işaret ediyor: Giriş seviyesi pozisyonların hızla yok oluşu.

Kariyerine yeni başlayacak gençler için iş dünyasının kapıları, yapay zekanın yükselişiyle birlikte her geçen gün daha da daralıyor.

Yapay zeka ilk onları vurdu! İş ilanlarının yüzde 35'i silindi...

YAPAY ZEKA TEKER TEKER YOK EDİYOR

Yapay zeka şirketleri milyarlarca dolarlık yatırımlarla büyürken, teknoloji dünyasındaki birçok şirkette giriş seviyesindeki işlerin yavaş bir şekilde ortadan kaybolması dikkat çekiyor.

ABD ve Avrupa'daki bazı teknoloji firmaları, veri girişi, temel analiz, müşteri desteği, içerik düzenleme ve başlangıç seviyesindeki yazılım görevlerinin bir kısmını artık yapay zeka sistemlerine devretmeye başlarken, bu durum Dünya Ekonomik Forumu'ndaki (WEF) uzmanlara göre sessiz ancak kritik bir değişim olarak değerlendiriliyor.

DENEYİMLİYE TALEP ARTIYOR, GENÇLER DIŞARIDA KALIYOR

İnsan kaynakları devleri, özellikle "junior" kadrolar için açılan ilanlarda dramatik bir düşüş gözlemliyor. Veriler, ABD’de giriş seviyesi ilanların son 18 ayda %35 oranında çakıldığını gösteriyor. Şirketler daha az çalışanla daha fazla iş üretmeye çalışırken, deneyimli çalışanlara olan talep ise artıyor. Bazı ekonomistler bu süreci "kariyer merdiveninin alt basamaklarının silinmesi" olarak tanımlıyor.

KISA VADELİ KÂR, UZUN VADELİ KRİZ Mİ?

Kurumların operasyonel maliyetleri düşürmek adına "ilk basamak" işlerini otomasyona devretmesi, aslında geleceğin uzman kadrolarını tehlikeye atıyor.

Uzmanlar uyarıyor:

"Eğer yeni yeteneklerin sisteme giriş kanalları tıkanırsa; bilgi aktarımı kopacak, kurumlar kendini yenilemekte zorlanacak ve yapay zekanın benimsenme hızı bile sekteye uğrayacaktır"

USTA-ÇIRAK ZİNCİRİ KOPUYOR MU?

Teknoloji devleri yapay zekayı bir "verimlilik aracı" olarak pazarlasa da, madalyonun öteki yüzü farklı bir tablo çiziyor.

Alt kademe işlerin yapay zekaya devredilmesiyle, orta ve üst düzey yöneticilerin üzerine binen yük artıyor, bu da profesyonel tükenmişliği tetikliyor. Ancak asıl risk, geleceğin uzmanlarını yetiştirecek "deneyim alanlarının" daralması.

