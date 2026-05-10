Milli futbolcumuz Arda Güler’in Real Madrid formasıyla Elche’ye attığı unutulmaz gol, 200 bin TL’lik soruya konu oldu. Soru, hem stüdyoda hem ekran başında izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, yayınlanan yeni bölümünde Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler’i konu alan bir soruyla izleyicileri ekran başına kilitledi.

Yarışmacıya yöneltilen 200.000 TL değerindeki soru, Arda Güler'in geçtiğimiz Mart ayında Real Madrid formasıyla attığı o unutulmaz golü hatırlattı.

Milyoner'de Arda Güler rüzgarı: 200 bin TL'lik soru gündem oldu

İŞTE O SORU VE CEVABI

Yarışmacının karşısına çıkan 9'uncu soruda şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler, Real Madrid formasıyla Mart 2026'da Elche kalesine yaklaşık kaç metrelik mesafeden gol atmıştır?"

A: 38 metre

B: 48 metre

C: 58 metre

D: 68 metre

Doğru cevap olan D şıkkı (68 metre), hem stüdyodakilere hem de ekran başındaki izleyicilere Arda Güler’in La Liga tarihine geçen o efsanevi vuruşunu yeniden yaşattı.

NELER YAŞANMIŞTI?

14 Mart 2026 tarihinde Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan Real Madrid-Elche maçının 89'uncu dakikasında, kendi yarı sahasında topu kapan milli futbolcumuz Arda Güler, rakip kalecinin önde olduğunu fark ederek yaklaşık 68 metreden akıl dolu bir vuruş yapmıştı.

Bu gol sadece maçın skorunu 4-1 olarak tayin etmekle kalmamış, aynı zamanda La Liga tarihinin en uzak mesafeli gollerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. İspanyol basınının "bir sanat eseri" olarak tanımladığı bu vuruş, Puskas Ödülü'nün de en güçlü adayları arasında gösteriliyor.

