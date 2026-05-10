DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, yoğun yağış ve kar erimeleri nedeniyle Keban Barajı’nda 11-12 Mayıs tarihlerinde kontrollü su tahliyesi yapılacağını duyurdu. Yetkililer, su seviyesindeki yükselişe karşı vatandaşların dere yatakları ve baraj çevresinden uzak durmasını istedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ’daki Keban Barajı’nda kontrollü su tahliyesi gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, bölgede son günlerde etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri nedeniyle baraj rezervuarlarına yüksek debili su girişlerinin yaşandığı belirtildi.

11-12 MAYIS'A DİKKAT

Açıklamada, su akışının güvenli şekilde yönetilebilmesi amacıyla 11-12 Mayıs tarihlerinde kontrollü tahliye yapılacağı ifade edildi.

Yetkililer, tahliye süreci boyunca akarsu yataklarında su seviyesinin yükselebileceğine dikkat çekerek vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

DSİ tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri ve baraj çevresi ile dere yataklarından uzak durmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca akarsu yataklarına yakın bölgelerde bulunan ulaşım yolları, tarım arazileri ve diğer alanlar için gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtilirken, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

