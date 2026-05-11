İstanbul’da sosyal medyada çakarlı araç paylaşımı yapan kişiye yönelik inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, geçiş üstünlüğü hakkı bulunmadığı belirlenen araç sahibine 173 bin 392 lira ceza keserken, aracı 30 gün trafikten men etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada çakar tertibatı bulunan bir araç içinde yapılan paylaşım üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde araç sahibinin geçiş üstünlüğü hakkına sahip olmadığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde yer alan B.E.P. isimli kişinin kullandığı araçla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında söz konusu kişi adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı veya geçiş üstünlüğü yetkisi bulunmadığı ifade edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu görüntülerdeki araç tespit edilirken, sürücüye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiği ve sürücünün ehliyetine de 30 gün süreyle el konulmasına yönelik işlem başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanılmasına karşı denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak, mevzuata aykırı kullanımlara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

