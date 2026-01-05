Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve çakarlı araç kullanan sürücüye 178 bin lira ceza uygulandı.​​​​​​​

Bursa'nın İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde A.D. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Takibe alınan araç, Burhaniye Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta polis ekiplerince önü kesilerek durduruldu.

178 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Araçta yapılan kontrolde usulsüz çakar tertibatı bulunduğu tespit edildi. Sürücü A.D'ye, ilgili kanunlara muhalefet suçundan 178 bin lira idari para cezası uygulandı.

