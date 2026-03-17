Kadir Gecesinde Fatih Camii’nde tartışmalı bir eylem yapıldı. Mescid-i Aksa’nın kapalı tutulmasını protesto ettikleri ifade edilen bazı kadınlar, cami içinde teravih namazı kılan erkeklere başörtüsü fırlattı. Eylemin tarihimizde yeri olduğu iddialarını Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci'ye sorduk.

İstanbul Fatih Camii’nde tartışmalı bir eylem sosyal medyada gündem oldu.

Kadir Gecesi’nde düzenlenen eylemde kadınlar, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapalı olmasına tepki göstermek için başörtülerini erkeklere fırlattı.

Protestonun, mukaddes mekânın günlerdir kapalı tutulmasına dikkat çekmek için yapıldığı belirtildi.

Eyleme katılan kadınların, erkeklere “Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur, sahip çıkın” diyerek çağrıda bulunduğu aktarıldı.

İSLAM KÜLTÜRÜNDE DE TARİHTE DE YERİ YOK

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan hesapların "Eğer erkeklerin yanında kadınlar ellerindeki başörtüsünü yere bırakırsa, erkeklerin namusuna ve şerefine sahip çıkmaları için yapılmış bir eylemdir" şeklindeki açıklamalarını Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci'ye sorduk.

Savaş sebebiyle Mescid-i Aksa'nın kapatılmasının bir hassasiyet meydana getirdiğini ancak bu gibi hareketlerin İslam kültürüyle bağdaşmadığını ifade eden Ekinci şunları söyledi:

"Camiler politik nümayiş yerleri değildir, hiç olmamıştır. İslam kültüründe de tarihimizde de böyle duyulmuş bir vakaya rastlamıyoruz. İslamiyet nezih bir dindir. Cami ise muhterem bir yerdir. Gürültü bile yapılması hoş karşılanmayan bir yerdir. Nerede kaldı kadınların erkeklerin üzerine hem de Kadir Gecesi gibi bir vakitte başörtü fırlatması uygun olsun”

MESCİD-İ AKSA GÜNLERDİR KAPALI

İsrail’in, uluslararası hukuka aykırı şekilde Müslümanların üçüncü mukaddes mekânı Mescid-i Aksa’yı kapalı tutması tepkilere yol açıyor.

İran’a yönelik başlatılan saldırılar sonrası “bölgesel güvenlik” ve “savaş” gerekçesiyle alınan karar kapsamında, Mescid-i Aksa’nın kapıları ibadete kapatıldı.

Müslümanların ibadet etmesine izin verilmezken, ramazan ayında teravih ve cuma namazlarının kılınması da engellendi.

1967’de Kudüs’ün işgalinden bu yana ilk kez ramazan ayında Aksa’da teravih ve itikaf ibadetinin engellenmesi, dini ve tarihi statünün fiilen değiştirilmesine yönelik tehlikeli bir adım olarak değerlendiriliyor.

