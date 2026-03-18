Bariyerlere dalan araç pert oldu! Sürücü kazayı ailesine görüntülü anlattı
Kayseri’de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil bariyerlere çarptı. Yaralananın olmadığı kazada sürücü, tedaviyi reddedip ailesini görüntülü arayarak aracın son halini gösterdi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı yola geçerek bariyerlere çarptı. Kaza ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.
M.D. yönetimindeki 38 ET 820 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Otomobili durduramayan M.D. bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİYİ REDDEDİP AİLESİ İLE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞTU
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, M.D. sağlık ekiplerinin tedavisini reddetti. Öte yandan M.D., kazadan dakikalar sonra ailesini arayarak ekipleri ve otomobilin son halini gösterdi.
"ALKOLLÜ DEĞİL UYKULUM" DEDİ
Kaza yapan M.D.’ye ailesi alkollü olup olmadığını sorarken, M.D. uykulu olduğunu söyledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.