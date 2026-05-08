Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı. Öte yandan Kübra'nın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı.

Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.

YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ

Olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.

Türkiyenin konuştuğu Kübra Yapıcı dehşetinde yürek sızlatan video!

19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı.

Türkiyenin konuştuğu Kübra Yapıcı dehşetinde yürek sızlatan video!

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi.

Türkiyenin konuştuğu Kübra Yapıcı dehşetinde yürek sızlatan video!

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

Türkiyenin konuştuğu Kübra Yapıcı dehşetinde yürek sızlatan video!

Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası