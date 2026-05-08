Türkiye'nin konuştuğu Kübra Yapıcı dehşetinde yürek sızlatan video!
Burdur'da cansız bedeni yakılmış ve parçalanmış halde bulunan Kübra Yapıcı'nın ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı. Öte yandan Kübra'nın arkadaşlarıyla birlikte kutladığı son doğum gününe ait görüntüler ortaya çıktı.
- 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın Burdur'da öldürüldüğü belirlendi.
- Olayla ilgili gözaltına alınan İ.U.D. (22) ve A.B.S. (22) adlı iki şüpheli tutuklandı.
- Şüphelilerden İ.U.D.'nin ifadesinde Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine barajda arama yapıldı.
- Barajda Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu.
- Sosyal medyada paylaşılan doğum günü görüntülerinde Kübra Yapıcı'nın neşe içinde yeni yaşını kutladığı görülüyor.
Antalya'da 30 Nisan'dan beri haber alınamayan ve Burdur'da korkunç bir cinayete kurban gittiği belirlenen 30 yaşındaki Kübra Yapıcı'nın vefatı, tüm ülkeyi derin bir yasa boğdu.
YÜREK SIZLATAN GÖRÜNTÜ
Olayın ardından ortaya çıkan doğum günü görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Arkadaşları tarafından paylaşılan videoda, Kübra'nın neşe içinde mumları üflediği ve yeni yaşını kutladığı görülüyor.
19 Ağustos'ta çekilen görüntülerde hayata bağlılığı ve neşesiyle dikkat çeken genç kadının görüntüleri yürekleri sızlattı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi.
NE OLMUŞTU?
Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.
Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.