Antalya’da kaybolduktan sonra Burdur’da öldürüldüğü ortaya çıkan Kübra Yapıcı cinayetinde soruşturma sürüyor. Dosyada yeni deliller ortaya çıkarken, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği olaya dair "Kübra Yapıcı cinayeti son durum ne, neden öldürülmüş" soruları gündeme geldi.

30 Nisan gecesinden sonra kendisinden haber alınamayan Kübra Yapıcı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtları, şüpheli ifadeleri ve arama çalışmalarından elde edilen bulgularla cinayetin nasıl işlendiğine dair süreç netleşmeye başladı. İşte, Kübra Yapıcı olayı son gelişmeler...

KÜBRA YAPICI CİNAYETİ SON DURUM NE?

Kübra Yapıcı cinayetinde gözaltına alınan İ.U.D. ve A.B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bucak Adliyesi’ne sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe “kuvvetli suç şüphesi” ve “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca da Burdur’un Ağlasun ilçesinde, şüphelinin yer göstermesiyle toprağa gömülü halde bulundu.

Dosyada bir diğer önemli gelişme Korkuteli Barajı’nda yaşandı. Şüpheli ifadesinde cesedin bir kısmının baraja atıldığını söyleyince bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalarda Kübra Yapıcı’ya ait olduğu değerlendirilen parçalar bulundu ve inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma, Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda yürütülüyor.

KÜBRA YAPICI OLAYI HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan gecesinden itibaren haber alınamadı. Ailenin başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Yapıcı’nın en son Antalya’nın Kepez ilçesindeki bir kafede görüldüğü, daha sonra iki kişiyle birlikte bölgeden ayrıldığı belirlendi. Soruşturma bu görüntüler ve şüpheli ifadeleri üzerinden derinleştirildi.

Şüpheli ifadelerine yansıyan iddialara göre Yapıcı, Burdur’un Bucak ilçesindeki ormanlık alana götürüldü ve burada silahla öldürüldü. Ardından cesedin önce gömüldüğü, daha sonra çıkarılarak yakıldığı öne sürüldü.

Aile ise olayın planlı işlendiğini savunurken, baba Yunus Yapıcı, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, "Haberi aldığımız sabahın akşamında İnstagram'ına giriş ve beğeni gördük. Biz ‘yaşıyor' deyip sevindik. Oysa kendileri girmiş ve onlar atmış. Sosyal medya hesabına girdiyse hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık. Çocuğumun telefonunun şifresini açmak için 60'ın üstünde deneme yapmışlar. Bir de diyorlar borcu var. Çocuk parasız değil ki sizden para alsın. Siz çocuğun IBAN'ını boşaltmak için bunu yaptınız. Parayı aldılar mı almadılar mı onu bilmiyorum ama uğraştıklarını ve yapamadıklarını duydum" dedi.

KÜBRA YAPICI NEDEN ÖLDÜRÜLMÜŞ?

Şüpheli ifadelerinde cinayetin borç meselesi nedeniyle işlendiği iddia edildi. Ancak olayın kesin nedeni hakkında soruşturma makamlarınca nihai açıklama yapılmadı. Aile, cinayetin planlı olduğunu ve maddi çıkar şüphesi bulunduğunu dile getiriyor. Bu iddiaların adli süreçte değerlendirileceği belirtiliyor.

