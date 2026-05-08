Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu belirterek, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler." dedi.

Francken, 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek Belçika Ekonomik Misyonu ziyareti öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik misyonlarda en önemli hususların temaslar ve anlaşmalar olduğunu dile getiren Francken,"Bu yüzden Türkiye’ye yönelik bu güzel ekonomik misyonda çok sayıda iyi temas kurulmasını, yeni iş bağlantıları, yeni portföyler ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasını umuyorum." diye konuştu.

"İMZALANACAK İŞ ANLAŞMALARININ SAYISI 40’A ULAŞTI"

Belçikalı şirketlerle Türk şirketleri, Belçikalı araştırma enstitüleri ve üniversitelerle Türk üniversiteleri ve araştırma kurumları arasında en üst düzeyde işbirliklerinin kurulmasını hedeflediklerini belirten Francken, bunun yanında sözleşmeler, anlaşmalar ve ticari işbirliklerinin de büyük önem taşıdığını söyledi.

Bakan Francken, "Şu ana kadar imzalanacak iş anlaşmalarının sayısı 40’a ulaştı. Bu, oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme. Önümüzdeki günlerde buna yenileri de eklenecek yani çok sayıda anlaşma sonuçlandırılma aşamasında." bilgisini verdi.

"TÜRKİYE, ÇOK BÜYÜK BİR EKONOMİK VE JEOPOLİTİK GÜÇ"

Misyonun Belçika açısından önemini anlatan Francken, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Francken, bunun oldukça yüksek bir rakam olduğunu belirterek, "Türkiye’yi çok önemli bir ortak haline getiriyor. Türkiye, son derece kritik bir ülke, Asya için, Orta Doğu için ve Avrupa için bir merkez konumunda. Bir geçiş kapısı niteliğinde. Son derece önemli bir ülkesiniz." vurgusunu yaptı.

"(TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ) BENİM İÇİN BİR ROL MODEL NİTELİĞİNDE"

Türk savunma sanayisinin önemi konusunda da Francken, Türkiye’nin özellikle araştırma-geliştirme, inovasyon, üretim ve yüksek nitelikli iş gücü alanlarında rol model olduğunu düşündüğünü dile getirdi. Francken, 450'den fazla katılımcının yer alacağı heyette 60 ila 80 savunma sanayisi şirketinin bulunacağını belirterek, "Savunma sektörümüzün önemli bir bölümü, Türk savunma sanayisinden bir şeyler öğrenmeye büyük ilgi duyuyor." dedi.

Türk savunma sanayisinin inovasyon ve güçlü bir savunma kapasitesi oluşturma konularında gerçekten çok ileri seviyede olduğunu yineleyen Francken, "Bu nedenle benim için bir rol model niteliğindeler." diye konuştu.

"ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ SON DERECE ÖNEMLİ"

NATO içinde daha az gerilim yaşanmasını umduğunu belirten Francken, "Bu, kolay değil. Ben bunu her zaman bir 'evlilik krizi' olarak tanımlıyorum. 80 yıldır birlikteyiz ve son bir yıldır bir evlilik krizi yaşıyoruz. Böyle dönemlerde diyalog kurmak, birbirimizi dinlemek, karşılıklı anlayış göstermek ve bu diyaloğu sürdürmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvede savunma sanayisinin kapasitesi, kapasite geliştirme, üretim ve ortak üretim konularının ön plana çıkacağına işaret eden Francken, ABD, Avrupa, Kanada ve Türkiye arasında işbirliği açısından önemli bir toplantı olacağını vurguladı. Francken, "Umarım Sayın (ABD Başkanı Donald) Trump, iyi bir ruh haliyle gelir ve oradaki herkes olumlu bir hava içinde bulunur." dedi.

"TÜRKİYE İLE GÜMRÜK TARİFELERİ İSTEMİYORUM"

Dış ticaretten de sorumlu Francken, Türkiye ile Belçika arasında ticaret hacmini artırmak için ne tür planlamalar yapıldığına ilişkin, gümrük tarifelerinin kaldırılmasının öneminin altını çizdi. Francken, bazı ülkelerin tarifeleri araç olarak kullandığının görüldüğünü ancak bu politikayı tercih etmediğini söyleyerek, "Türkiye ile gümrük tarifeleri istemiyorum. Bence iyi bir ortaklığımız var, iyi bir anlaşmamız var. Tarım alanında daha fazla şey yapabiliriz, başka bazı alanlarda da daha fazlasını yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

