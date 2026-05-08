Ankara’da uçak sesleri duyuldu. Vatandaşlar, bugün (8 Mayıs 2026) öğle saatlerinde il genelinde duyulan uçak ve jet seslerinin ardından araştırmalarını hızlandırdı. Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamayla Ankara’da duyulan uçak seslerinin nedeni netlik kazandı.

Ankara Valiliği, Esenboğa Havalimanı çevresinde duyulan uçak seslerine dair açıklama yaptı.

ANKARA'DA UÇAK SESLERİ NEREDEN GELİYOR?

Ankara’da gün içerisinde duyulan yüksek uçak seslerinin, Esenboğa Havalimanı merkezli gerçekleştirilen planlı test uçuşlarından kaynaklandığı açıklandı. Ankara Valiliği tarafından yapılan duyuruda, belirlenen güzergahlarda kontrollü uçuşların yapılacağı ve bu nedenle bazı bölgelerde yoğun uçak sesi duyulabileceği belirtildi.

ANKARA'DA UÇAKLAR NEDEN UÇUYOR?

Valilik açıklamasına göre uçuşlar, Esenboğa Havalimanı’nda yapılacak test çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. 8 Mayıs 2026 Cuma günü saat 13.00 ile 17.00 arasında devam edecek uçuşların kontrollü ve planlı şekilde sürdürüleceği bildirildi.

8 MAYIS 2026 ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"08 Mayıs 2026 Cuma günü 13:00-17:00 saatleri arasında;

Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, belirlenen güzergahları takip ederek Esenboğa Havaalanında yapılacak test maksadıyla Ankara bölgesinde uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir.

Yapılacak olan planlı test uçuşu dolayısıyla, herhangi bir tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."

