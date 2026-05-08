İhlas Haber Ajansı
Ankara Valiliği'nden vatandaşlara uyarı! Duyunca panik yapmayın
Ankara Valiliği, bugün saat 13.00-17.00 aralarında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağını duyurdu. Valilik'ten yapılan açıklamada "Planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur" ifadeleri kullanıldı.
Gündem 1 dk önce
Ankara Valiliği, 8 Mayıs 2026 Cuma günü belirli saatler arasında yapılacak planlı test uçuşu nedeniyle duyabileceği yüksek düzeyli sese karşı vatandaşları bilgilendirdi.
- Uçuşlar, 8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
- Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçaklar Ankara üzerinden Esenboğa Havaalanı'na iniş yapacaktır.
- Uçaklar 'ses hızının üzerinde' uçuş gerçekleştirecektir.
- Bu durumun muhtemel yüksek düzeyli sese neden olabileceği belirtilmiştir.
- Vatandaşların herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşamaması için bilgilendirme yapılmıştır.
Ankara Valiliği vatandaşların ses nedeniyle panik olmaması için sosyal medya hesabından duyuru yaptı.
Valilik'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:
"8 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve ‘ses hızının üzerinde’ uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında ‘ses hızının üzerine’ çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur"
