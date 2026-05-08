Bursa'da trafikte çıkan tartışma, döner bıçaklı kavgaya dönüştü. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde trafikte iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflardan biri eline aldığı döner bıçağıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı.

Trafikte döner bıçaklı kavga kamerada!

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden sonlandırıldı.

Yaşanan panik anları cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası