Türkiye'de son dönemde barınma krizi, kira bedellerindeki fahiş artışlar ve mülk sahipleri ile kiracılar arasında kronikleşen anlaşmazlıklar konut piyasasında yeni bir dönemi başlattı. Vatandaşlar, "kira ödeyeceğime kredi taksiti öderim" mantığıyla ev sahibi olmaya yönelirken, konut fiyatlarının reel bazda gerilemesi bu talebi tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Ancak, gelecekte fiyatların yeniden tırmanışa geçeceği beklentisi, alıcıları bugün şartlarını zorlamaya itiyor.

Bugünün ekonomik ikliminde ev sahibi olabilmek, sadece yüklü bir peşinat biriktirmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda bankaların katı kredi onay süreçlerinden geçebilecek sürdürülebilir ve oldukça yüksek bir aylık gelire sahip olmayı da gerektiriyor. Hürriyet’ten Gülistan Alagöz'ün derlediği güncel verilere göre, Türkiye'nin en çok konut satılan 10 büyük ilinde ev sahibi olabilmek için hane gelirinin belli bir barajın üzerinde olması şart.

BANKA ONAYI İÇİN KRİTİK FORMÜL: %40 KURALI Bankalar, konut kredisi başvurularını değerlendirirken hanehalkının toplam gelirini en önemli kriter olarak kabul ediyor. Kredi onayının temel şartı, aylık taksit tutarının toplam hane gelirinin %40’ını geçmemesidir. Bu oran, ailenin hayat kalitesini bozmadan borcunu ödeyebilmesi için belirlenen bir güvenlik sınırı niteliği taşıyor.

10 BÜYÜK ŞEHİRDE EV SAHİBİ OLMANIN MALİYET HARİTASI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri, BDDK düzenlemeleri ve kamu bankalarının sunduğu %2,64 faiz oranı ile 10 yıl vadeli ödeme planı baz alındığında, 100 metrekarelik bir ev için gereken kazanç tablosu şu şekilde:

GAZİANTEP 🥙 Gaziantep Ortalama Fiyat: 3.120.000 TL

KONYA 📜 Konya Ortalama Fiyat: 3.485.000 TL

MERSİN ⚓ Mersin Ortalama Fiyat: 3.700.000 TL

TEKİRDAĞ 🍇 Tekirdağ Ortalama Fiyat: 3.900.000 TL

BURSA 🌳 Bursa Ortalama Fiyat: 3.930.000 TL

KOCAELİ 🏭 Kocaeli Ortalama Fiyat: 4.235.000 TL

ANKARA 🏢 Ankara Ortalama Fiyat: 4.410.000 TL

İZMİR 🌊 İzmir Ortalama Fiyat: 5.251.000 TL

ANTALYA ☀️ Antalya Ortalama Fiyat: 5.445.000 TL

İSTANBUL 🏙️ İstanbul Ortalama Fiyat: 7.940.000 TL

