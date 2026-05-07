TUS 2026 tercihleri başladı (ÖSYM TUS tercih kılavuzu ve tarihlerini paylaştı)
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) tercih süreci başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, TUS 2026 tercihleri 7 Mayıs 2026 tarihi itibariyle yapılabiliyor. Peki, TUS tercihleri için son gün ne zaman? İşte 2026 TUS tercihleri takviminin ayrıntıları...
2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) sonuç duyurusu ardından gözler tercih sürecine çevrilmişti. ÖSYM, TUS tercihlerinin başladığını duyurdu ve sürecin ayrıntıları için kılavuz paylaştı. 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 7-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.
TUS TERCİH DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan duyuruda; "Adaylar, tercihlerini 7 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Yerleştirme işleminde, 2026-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2026-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.