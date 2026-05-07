Otomobil kamyonun altına girdi; anne ve oğlunu ölüm ayırdı
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde seyir halindeki otomobil, kamyonun altına girdi. Feci kazada anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi vefat etti, bir kişi ise ağır yaralandı.
- Kaza, Kayseri Caddesi'nde 38 ZD 889 plakalı otomobil ile 06 EKE 273 plakalı kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.
- Kazada otomobilde bulunan Songül A. vefat etti.
- Otomobil sürücüsü oğlu A.A. ağır yaralandı.
- Yaralı sürücü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kamyon sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde A.A'nın kullandığı 38 ZD 889 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi'nde M.Ş. yönetimindeki 06 EKE 273 plakalı kamyona çarptı.
ANNE HAYATINI KAYBETTİ
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Songül A. hayatını kaybetti, sürücü oğlu A.A. ise ağır yaralandı.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.Ş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
