Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde seyir halindeki otomobil, kamyonun altına girdi. Feci kazada anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde A.A'nın kullandığı 38 ZD 889 plakalı otomobil, Kayseri Caddesi'nde M.Ş. yönetimindeki 06 EKE 273 plakalı kamyona çarptı.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Songül A. hayatını kaybetti, sürücü oğlu A.A. ise ağır yaralandı.

Otomobil kamyonun altına girdi; anne ve oğlunu ölüm ayırdı

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.Ş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

