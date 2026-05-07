Bingöl’ün Solhan ilçesinde bir hafta önce kaybolan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin, Solhan Deresi’nde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Solhan ilçesinde tavuklara ekmek almak için 1 Mayıs günü fırına giden Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45), bir daha eve dönmedi. Yeşilova Mahallesi'nde bulunan ağabeyinin evine doğru yöneldiği ve en son burada görüldüğü öğrenilen Keskin'den bir daha haber alınamaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

5 gündür aranıyordu… Emekli öğretmen Kutbettin Keskin’den acı haber

EKİPLER SEFERBER OLMUŞTU

Bingöl, Van ve Muş'tan bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, sivil toplum kuruluşları ve bölge sakinlerinden oluşan 229 kişi, ekipler halinde Solhan Deresi ve Yeşilova Mahallesi-Dilektepe köyü bölgesinde arama çalışmaları yürüttü.

KÖY SAKİNİ BULDU

Keskin'in montu, cüzdanı ve telefonunun Solhan Deresi kenarında bulunması üzerine ekipler bölgede aramalarını yoğunlaştırdı. Keskin’in cansız bedeni, bugün bir köy sakini tarafından Dilek Tepe köyü mevkiinde Solhan Deresi içerisinde bulundu.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Ekiplerin ve savcının incelemesinin ardından Keskin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

