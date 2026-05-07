Muşspor’un şampiyonluk kutlamalarına katılan Tıvorlu İsmail, taraftarların yoğun ilgisi ve oluşan izdiham sırasında kıyafetlerinin zarar görmesi üzerine tepki gösterdi. Yaşananlar kutlamalara damga vurdu.

Muşspor’un şampiyonluk kutlamalarına katılan sosyal medya fenomeni Tıvorlu İsmail, etkinlik sırasında yaşanan yoğun izdihamın ardından ilk kez sert bir şekilde tepki gösterdi. Kutlamalarda taraftarların ilgisi nedeniyle adeta hareket alanı kalmayan İsmail’in etrafı kısa sürede kalabalık tarafından sarılırken, bazı seyircilerin ünlü isme ulaşabilmek için birbirleriyle yarıştığı görüldü.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Yaşanan yoğunluk ve kontrolsüz kalabalık nedeniyle ortaya çıkan izdiham sırasında Tıvorlu İsmail’in kıyafetlerinin zarar gördüğü, üstünün ve giysilerinin yırtıldığı anlar kameralara yansıdı. Olayların ardından sinirine hakim olamayan İsmail’in yaşananlara tepki gösterdiği ve oldukça gergin anlar yaşadığı dikkat çekti.

Kutlamaların coşkulu atmosferine gölge düşüren olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı.

