Kocaeli Valiliği, 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu duyurdu. Kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uygulanacak.

Orman yangınlarına yönelik önlem alan Kocaeli İli Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu, tedbirleri artırdı. Kocaeli’de ormanlık alanlara 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında girişler yasaklandı.

VALİLİK TEK TEK AÇIKLADI

Kocaeli Valiliği, 15 Mayıs-1 Kasım tarihleri arasında ormanlık alanlarda uygulanacak yasak ve önlemleri kamuoyuna duyurdu. Kararlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.

Kocaeli Valiliği, tarih verdi! Ormanlara girişler yasaklandı

ATV KULLANMAK DA YASAK

Ormanlık alanlarda ateşli piknik, konaklama ve izinsiz giriş yasaklandı. Öte yandan ormanlık alanlarda belirlenen alanlar dışında (konaklamalı orman parkları) konaklama yapılması da yasaklandı. Orman içinde ATV, UTV ve benzeri araçların önceden belirlenen alanlar dışında kullanılması da yasaklandı.

Resmi tescilli orman parkları ve tabiat parklarında işletmeciler tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerleri veya 3 tonluk su rezervine sahip depolar, yeterli basınca sahip hidrofor ve alanın her noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması zorunlu hale getirildi. Arazöz, treyler, yangın ilk müdahale ekip araçları ve diğer yangınla mücadele araçlarının görev sırasında geçişlerinde hız sınırı ve trafik kurallarına ilişkin gerekli kolaylıkların sağlanacağı, gerektiğinde eskort desteği verileceği ifade edildi.

Kocaeli Valiliği, tarih verdi! Ormanlara girişler yasaklandı

ANIZ UYARISI

Anız yakılmaması konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belediyeler ve muhtarlıklara bilgilendirme yapılacağı, kırsal alanlarda eğitimler düzenleneceği belirtildi. Ayrıca biçerdöver ve balya makinelerinin kontrol edileceği ve en az 50 kiloluk yangın tüpü bulundurulmasının sağlanacağı açıklandı.

Kocaeli Valiliği, tarih verdi! Ormanlara girişler yasaklandı

Kocaeli Valiliği tarafından alınan tedbirler şöyle;

Yasaklanan Aktiviteler Gerekli Önlemler Bilgilendirme ve Eğitimler Ormanlık alanlarda ateşli piknik Resmi tescilli orman parkları ve tabiat parklarında işletmeciler tarafından en az 2,5 tonluk seyyar su tankerleri veya 3 tonluk su rezervine sahip depolar, yeterli basınca sahip hidrofor ve alanın her noktasına ulaşabilecek hortumların hazır bulundurulması zorunlu. Anız yakılmaması konusunda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından belediyeler ve muhtarlıklara bilgilendirme yapılacak, kırsal alanlarda eğitimler düzenlenecek. Ormanlık alanlarda konaklama (belirlenen alanlar dışında) Orman içinde ATV, UTV ve benzeri araçların önceden belirlenen alanlar dışında kullanılması - - - - Arazi, treyler, yangın ilk müdahale ekip araçları ve diğer yangınla mücadele araçlarının görev sırasında geçişlerinde hız sınırı ve trafik kurallarına ilişkin gerekli kolaylıkların sağlanması, gerektiğinde eskort desteği verilmesi. - - Biçerdöver ve balya makinelerinin kontrol edilecek ve en az 50 kiloluk yangın tüpü bulundurulmasının sağlanacak. -

Haberle İlgili Daha Fazlası