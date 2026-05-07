Siyah-beyazlı yönetimin, sportif direktörlük için Önder Özen ile görüştüğü ve anlaşma sağladığı iddia edildi. Şimdilerde yorumculuk yapan Özen, 2103-2014 sezonunda Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevinde bulunmuştu.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışına haftalar önce havlu atan, Konyaspor mağlubiyetiyle Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ta yeni sezon planlaması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Futbol yapılanmasını daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak adına sportif direktörlük pozisyonuna yeniden önem verildiği, resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş taraftarı, Konyaspor maçı sonrası teknik direktör Sergen Yalçın için "istifa" tezahütratı yapmıştı.

ÖNDER ÖZEN İDDİASI: ANLAŞMA SAĞLANDI

HT Spor'da yer alan habere göre; Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, sportif direktörlük görevi için Önder Özen ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasların ardından tarafların, önümüzdeki sezon için anlaşma sağladığı aktarıldı.

Fikret Orman - Önder Özen

BILIC'LE ÇALIŞTI

Özen, Beşiktaş'ta daha önce de görev yapmış, Slaven Bilic'in teknik direktörlük döneminde sportif direktör olarak siyah-beyazlılarda önemli rol üstlenmişti. Önder Özen, transfer planlaması ve futbol yapılanması süreçlerinde aktif görev almıştı.

