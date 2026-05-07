Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya havlu atan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor. Elenmelerinin ardından taraftarların tepkisine maruz kalan Yalçın'ın iki maç sonunda istifa kararı aldığı, yönetimin de 53 yaşındaki teknik adamla devam etmek istemediği öğrenildi.

MURAD TAMER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası’nda Konyaspor’a elenmelerinin ardından yaşananlardan çok etkilendi. Daha önce yaptığı açıklamada, ‘taraftarın beni istemediğini statta duyduğumda görevi bırakırım’ diyen tecrübeli çalıştırıcının, kalan iki maçta takımın başında sahaya çıktıktan sonra istifa etme kararı aldığı öğrenildi. Yönetimin de Sergen Yalçın ile yola devam etmek istemediği ve sezon bitiminin ardından yolların ayrılacağı bildirildi.

KILIÇ: MORALİNİ DÜZELTECEĞİZ

A Spor'a konuşan asbaşkan Murat Kılıç, "Sergen Yalçın ile bir sorunumuz yok. Motivasyonunu toparlayıp yolumuza devam edeceğiz" diyerek hocanın yılgınlığını bir yerde ifade etmiş oldu. Bu arada kupayla birlikte Avrupa Ligi’ne play-off’tan katılma şansını kaybeden Beşiktaş sezonu yine erken açacak. Kupayı Trabzonspor kazanırsa Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda; kazanamazsa Konferans Ligi 2. Eleme Turu’nda yer alacak ve ilk maçına 23 Temmuz’da çıkacak.

Beşiktaş-Konyaspor

İÇ SAHADA BÜYÜK KAYIP

Hedeflerinden erken kopan Beşiktaş bu sezon da iç saha avantajını değerlendiremedi. Siyah beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı 23 maçın 10’unda puan kaybetti. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın öğrencileri bu karşılaşmaların 13’ünde galibiyet alırken, altı maçtan eli boş ayrıldı. Dört karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

YORUMLARI HATIRLATILIYOR

Sergen Yalçın’a yönelik tepkiler büyürken, tecrübeli teknik adamın geçen yıl yorumculuk yaptığı dönemde söylediği sözler yeniden gündem oldu. “Yüz milyonlarca avroluk yapılan bu kadrolar Konyaspor’u yenmek için mi yapılıyor?” sorusuna Yalçın’ın “O da doğru” cevabı ve “Bu kadar yatırım yapıp bu ligde üçüncü bile olamıyorsan zaten başarısızsın” şeklindeki sözleri sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

