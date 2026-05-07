Beşiktaş’ta Sergen Yalçın hayal kırıklığı yaşatırken Konya kartalı İlhan Palut’la uçuyor. Sergen Yalçın geniş imkânlara rağmen Beşiktaş’ın son yıllardaki kötü gidişatını değiştiremedi. İlhan Palut ise iki teknik direktör değiştirmiş, 10 haftadır kazanamamış Konyaspor’u transfersiz şahlandırdı. Palut'un geçmiş yıllarda Beşiktaş’ın teklifini ilginç bir şekilde reddettiği öğrenildi.

Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş-Konyaspor müsabakasında rakip olan Sergen Yalçın ve İlhan Palut'un bu sezonki karneleri dikkat çekti.

YALÇIN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sergen Yalçın 2. haftada göreve getirildi. Beşiktaş şampiyonluk yarışına yine kasım ayında havlu attı. Devre arasında beşinci sırada olan takım bir sıra yükselebildi ama zirveyle aradaki 11 puanlık fark azalmadı, 15’e çıktı. Sergen Yalçın bu sezon derbilerin hiçbirini kazanamadı.

Sergen Yalçın - Rıdvan Yılmaz

DÖRT BÜYÜKLERE GEÇİT VERMEDİ

İlhan Palut göreve geldikten sonra 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sadece 3 ay önce göreve başladı ve istediği bir transfer yapılamadı. İlhan Palut göreve geldiğinde 16’ncı sırada olan Konyaspor ligde dokuzuncu sıraya yükseldi. İlhan Palut üç aylık görev süresi içinde Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı mağlup etti.

İlhan Palut

PALUT’UN İLGİNÇ GERÇEĞİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, daha önce Beşiktaş’ın teklifini ilginç bir şekilde reddettiği öğrenildi. Beşiktaş’ta dönemin sportif direktörü Ceyhun Kazancı’nın, görüşme yaptığı tecrübeli teknik adamdan, “İngilizcem Beşiktaş için yetersiz. Kendimi geliştirdikten sonra Beşiktaş’ın başına geçmek isterim” cevabını aldığı öğrenildi. Öte yandan Beşiktaşlı olduğu iddia edilen Palut’un, Beşiktaş’ı kupanın dışına iten gole sevinmemesi dikkati çekti.

