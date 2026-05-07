Yusuf Tekin: Ahlakımız saldırı altında
Millî Eğitim Bakanı, dijital içeriklerin eğlence ya da oyun kisvesi altında gençlerin ruh hâlini tehdit ederek aile ve ahlaki yapıya zarar verdiğini söyledi.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okulları Büyük Türkiye Şöleni’nde konuştu. İman, aile yapısı, ahlak ve gençliğin çeşitli içeriklerle hedef alındığına dikkati çeken Tekin “Saldırılar artık kimi zaman masum bir eğlence görüntüsüyle, kimi zaman kısa video filmiyle, elektronik oyunlarla ya da sosyal medyada viral olan bir akımla karşımıza çıkıyor. Gençlerimizin ruh dünyası, algoritmaların merhametine bırakılmamalı” diye konuştu.
Aile bağlarının zayıflaması ve dijital kuşatmanın artması karşısında eski yöntemlerle ilerlemenin mümkün olmadığını belirten Tekin, son dönemde yaşanan olayların bu gerçeği bir defa daha ortaya koyduğunu dile getirdi. Tekin, eğitimde yalnızca ders başarısına odaklanmanın yeterli olmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:
Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini ve ailesiyle kurduğu bağı okulda kendisini nasıl hissettiğini aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız. Bu yükü okula, aileye, öğretmene, rehberlik servisine ve fiziki güvenlik tedbirlerine bırakmadan hep beraber ilgileneceğiz. Bakanlık olarak biz bu tabloyu bütün boyutlarıyla görüyor ve ele alıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizi daha da güçlendirmeye çaba sarf ediyoruz. Okul ve aile bağını tahkim etmek için 2,5 yıldır çok yoğun bir çaba içindeyiz.