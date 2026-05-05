NOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi “Yeraltı”nın başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu, bölüm başı kazancıyla gündeme geldi. Başarılı oyunculuğu ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken oyuncunun diziden elde ettiği aylık gelir dikkat çekti.

AYLIK GELİRİ 6 MİLYONA ULAŞIYOR İddialara göre ünlü oyuncu, projeden bölüm başına 1,5 milyon TL kazanıyor. Dizinin aylık dört bölüm yayınlanması göz önüne alındığında, Kaygılaroğlu’nun aylık gelirinin yaklaşık 6 milyon TL’ye ulaştığı öne sürülüyor.



DİZİ SEKTÖRÜNDE MALİYET KRİZİ Televizyon sektöründe artan maliyetler nedeniyle ciddi bir kriz yaşandığı belirtiliyor. Kanallar, dizi bölümlerinin maliyetinin 20-30 milyon TL seviyelerine ulaştığını ifade ederken, bu rakamların 15-18 milyon TL bandına çekilmesini talep ediyor. Bu durumun devam etmesi halinde önümüzdeki sezonda birçok dizinin yayından kaldırılabileceği öngörülüyor. Yapımcıların ise maliyetleri düşürmek amacıyla yüksek ücret alan oyunculardan indirim talep etmeye başladığı, ancak oyuncuların bu çağrıya henüz net bir cevap vermediği aktarılıyor.

BÖLÜM BAŞINA MİLYONLUK KAZANÇLAR GÜNDEMDE Sektörde konuşulan iddialara göre oyuncuların bölüm başı kazançları da dikkat çekiyor. Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu 1,5 milyon TL kazanırken, Sinem Ünsal ve Devrim Özkan 1 milyon TL gelir elde ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu 4,5 milyon TL ile listenin zirvesinde yer alırken, Çağatay Ulusoy 3,5 milyon TL, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ise 2,5 milyon TL kazanıyor.

Demet Özdemir 2 milyon TL, Deniz Can Aktaş ve Tolga Sarıtaş 1,2 milyon TL, Melis Sezen 1,5 milyon TL, Rabia Soytürk 600 bin TL ve Sıla Türkoğlu ise 1 milyon TL seviyesinde kazanç elde ediyor.

