Ankara metro seferlerinde yaşanan aksaklıklar 5 Mayıs 2026 Salı sabahı gündeme geldi. Metro hatlarında seferlerin durumu, alternatif ulaşım seçenekleri ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Ankara metro seferleri durduruldu mu, ne zaman başlayacak?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyurular sonrası Ankara’da metro kullanan vatandaşlar sabah saatlerinde aksaklıklarla karşılaştı. Özellikle MTA İstasyonu çevresinde yaşanan gelişmeler, “Ankara metro seferleri durduruldu mu?” sorusunu gündeme taşıdı.

ANKARA METRO SEFERLERİ DURDURULDU MU?

5 Mayıs 2026 sabah saatlerinde Ankara Metrosu’nda yaşanan olay sonrası bazı hatlarda seferler geçici olarak durduruldu. MTA İstasyonu’nda hatta izinsiz giriş yapıldığı yönündeki tespitler üzerine güvenlik gerekçesiyle enerji kesilerek tren seferlerine ara verildi.

EGO'dan yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız, MTA İstasyonu’nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle, işletimimiz Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur."

ANKARA METRO SEFERLERİ NE ZAMAN GERİ BAŞLAYACAK?

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama sonrası seferlerin normale döndüğü öğrenildi. Yapılan açıklamada, "Değerli Vatandaşlarımız, MTA İstasyonu’nda yaşanan hatta izinsiz giriş nedeniyle geçici olarak uygulanan işletme düzenlemesi, adli sürecin sonuçlanması neticesinde sona ermiş olup, seferlerimiz normale dönmüştür. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verildi.

