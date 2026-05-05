2026 yılına hızlı bir giriş yapan otomobil satışlarında Mart ayında yaşanan rekor daralma nisanda hafif ticari araçların desteğiyle azaldı. 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3,13 oranında daraldı. Peki Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,13 oranında daralarak 369 bin 696 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 5,93 oranında daralarak 290 bin 870 adet oldu.

Pazarın yüzde 85’inden fazlasını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 157 bin 162 adetle zirvede yer aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.

MARKALARDA LİDER DEĞİŞMEDİ Otomobil pazarında markalar arasında satışlarda lider 47 bin 791 adetle Renault oldu. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı.

Fiat 31 bin 149 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, 2026 yılında indirim kampanyaları ile dikkat çeken ve Mart ayında ikinci sırada bulunan Toyota 30 bin 321 adetlik satışla üçüncü sıraya geriledi.

İşte 2026 yılı ocak-nisan ayında en çok satılan modeller… 1- Renault Clio - 20 bin 115 adet

2- Toyota Corolla - 12 bin 307 adet

3- Renault Megane Sedan - 11 bin 231 adet

4- Toyota C-HR – 11 bin 085 adet

5- Hyundai i20 – 8 bin 226 adet

6- Fiat Egea Sedan – 8 bin 136 adet

7- Volkswagen Taigo – 7 bin 989 adet

8- Renault Duster – 7 bin 970 adet

9- Peugeot 2008 – 7 bin 520 adet

10- Togg T10X – 7 bin 238 adet

Nisan ayında en çok satılan modeller… 1- Renault Clio – 5 bin 174 adet

2- Renault Megane Sedan - 3 bin 319 adet

3- Volkswagen Taigo – 3 bin 047 adet

4- Toyota Corolla - 2 bin 689 adet

5- Togg T10X – 2 bin 278 adet

6- Renault Duster - 2 bin 262 adet

7- Fiat Egea Sedan - 2 bin 242 adet

8- Hyundai i20 - 2 bin 118 adet

9- Toyota C-HR - 2 bin 094 adet

Ticari araçlarda ise en çok satan 5 model şöyle… 1- Fiat Doblo Combi – 8 bin 435 adet

2- Ford Tourneo Courier - 8 bin 046 adet

3- Citroen Berlingo – 6 bin 412 adet

4- Peugeot Rifter – 4 bin 534 adet

5- Ford Transit Kamyonet – 4 bin 358 adet

