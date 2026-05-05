5 Mayıs 2026 Salı günü sabah saatlerinde Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem, kısa sürede gündeme oturdu. ''Az önce deprem mi oldu?'' merak edilirken AFAD tarafından Akdeniz'de gerçekleşen 4.0 şiddetindeki depremin detayları paylaşıldı.

Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, deniz tabanlı bir sarsıntı olması nedeniyle bazı bölgelerde hafif hissedildi. AFAD depreme dair detaylar paylaşırken vatandaşlar ise bugün meydana gelen depremlerin listesini de araştırmaya başladı. İşte, AFAD 5 Mayıs son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? Akdenizde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

5 Mayıs 2026 Salı günü saat 10.21’de Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6.67 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının merkez üssü Akdeniz açıkları olarak belirlendi.

Depremin merkezine en yakın yerleşim noktalarının Muğla’nın Datça ilçesine bağlı Yazı, Palamutbükü Adası, Cumalı, Yaka ve Kızılağaç Adası olduğu tespit edildi.



Az önce deprem mi oldu? Akdenizde 4.0 şiddetinde deprem meydana geldi!

5 MAYIS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Akdeniz’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin yanı sıra Malatya Akçadağ’da 2.0, Ege Denizi açıklarında Datça’ya yakın noktada 2.4, Balıkesir Sındırgı’da 2.0 ve çevresinde çok sayıda küçük ölçekli deprem gerçekleşti.

Kütahya Simav’da 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı dikkat çekerken, Kahramanmaraş Elbistan, Ankara Kalecik, Kocaeli Gölcük ve Muğla Fethiye gibi farklı noktalarda da düşük şiddetli depremler kayıtlara geçti.

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

05.05.2026 07:57:29 38.1517 36.3839 6.99 ML 2.0 Göksun (Kahramanmaraş) 05.05.2026 07:52:08 39.2103 34.1692 7 ML 0.6 Merkez (Kırşehir) 05.05.2026 07:40:51 37.8969 36.5069 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 05.05.2026 07:37:27 36.2217 35.7008 7 ML 1.8 Akdeniz - [11.28 km] Arsuz (Hatay) 05.05.2026 07:21:12 34.8603 26.2539 6.67 ML 4.0 Akdeniz 05.05.2026 07:10:47 39.9686 33.5158 6.84 ML 1.0 Yahşihan (Kırıkkale) 05.05.2026 07:01:44 38.6547 30.7336 7 ML 1.4 Merkez (Afyonkarahisar) 05.05.2026 06:52:24 38.4597 38.0258 7.02 ML 2.0 Akçadağ (Malatya) 05.05.2026 06:22:48 36.1411 26.9233 11.56 ML 2.4 Ege Denizi - [77.31 km] Datça (Muğla) 05.05.2026 06:21:42 39.2103 28.1564 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 05.05.2026 06:13:10 39.1914 28.1783 6.51 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 05.05.2026 05:58:15 39.0556 31.1039 7 ML 1.1 Emirdağ (Afyonkarahisar) 05.05.2026 05:57:42 38.1169 37.1842 7 ML 1.4 Elbistan (Kahramanmaraş) 05.05.2026 05:49:57 40.6719 29.8517 7 ML 1.5 Gölcük (Kocaeli) 05.05.2026 05:40:59 39.2239 28.1642 7.01 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

Tarih(UTC) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer

05.05.2026 04:48:53 40.0344 33.3303 7.01 ML 1.5 Kalecik (Ankara) 05.05.2026 04:16:08 39.2261 28.9711 10.24 ML 1.7 Simav (Kütahya) 05.05.2026 03:45:04 39.1753 40.4206 12.68 ML 0.9 Adaklı (Bingöl) 05.05.2026 03:43:16 39.2492 28.9864 15.11 ML 1.8 Simav (Kütahya) 05.05.2026 03:37:37 39.2422 28.9775 10.93 ML 3.0 Simav (Kütahya) 05.05.2026 03:25:29 39.2522 28.9719 6.96 ML 1.3 Simav (Kütahya) 05.05.2026 03:23:06 37.5114 37.1931 6.97 ML 1.3 Pazarcık (Kahramanmaraş) 05.05.2026 03:09:17 39.1928 28.1742 4.86 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 05.05.2026 02:45:54 38.2225 38.0867 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 05.05.2026 02:43:02 39.2297 28.1247 7.11 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 05.05.2026 02:36:39 38.1433 38.4944 7 ML 0.9 Sincik (Adıyaman) 05.05.2026 02:36:09 36.7417 29.1625 17.56 ML 1.2 Fethiye (Muğla) 05.05.2026 02:30:24 38.2903 38.2803 7.13 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 05.05.2026 02:17:35 37.1392 27.9683 7 ML 1.1 Milas (Muğla) 05.05.2026 02:01:26 40.7836 31.9889 6.98 ML 1.1 Yeniçağa (Bolu)

Haberle İlgili Daha Fazlası